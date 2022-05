La segnalazione di un cittadino: "La tangenziale si sta trasformando in una discarica"

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo:

"Scrivo questo articolo perché da molti mesi il problema rifiuti abbandonati sembra che non interessi a nessuno. Nella tangenziale di Forli, come in altri punti della città, ci si imbatte in sacchetti di rifiuti abbandonati da incivili. Personalmente ho segnalato via mail il problema ad Alea ,che mi ha risposto che è competenza dell’Anas e che gli avrebbero girato la segnalazione. Anch’io ho scritto all’Anas e alla Polizia Stradale di Forli per segnalare la cosa ma ad oggi non ho avuto risposta è i rifiuti sono ancora lì. Quanto dobbiamo aspettare noi cittadini educati per avere una città pulita? Eppure quando ci chiedono tasse da pagare sono veloci".