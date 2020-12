Colette non si trova più, il suo padrone: "Aiutatemi a ritrovarla, condividete"

Recita la segnalazione di Andrea: "Colette non torna a casa da almeno 20 giorni (viale Bolognesi - zona giardini pubblici). Forse si è infilata in una cantina (è già successo in passato) oppure qualcuno pensava non avesse una casa (qualcuno le stava dando da mangiare perché tornava ma non aveva fame). A parte le orecchie, la coda e una macchia nera sul fianco è tutta bianca. Vive da sempre con un altro gatto: Pepino. Per favore, se avete bisogno, avvisatemi e vengo a prenderla immediatamente."