"Carta d'identità urgente, mandati via anche se non c'era fila"

La segnalazione di un cittadino

La carta d'identità di mia figlia è scaduta e ce ne siamo accorti solo alla prenotazione del volo, che comunque era un mese prima del volo. I posti disponibili per fare la carta d'identità in Comune ci sono solo dopo 6 settimane per cui è impossibile riuscire a farla in tempo (per una settimana sia io che mio marito guardiamo ogni 10 minuti se si libera un posto ma non è così).Chiamiamo l ufficio di competenza e ci dice di andare con il biglietto del volo stampato, per fare il documento, ci consiglia il giovedì pomeriggio così da non fare saltare scuola alla bambina. Ci rechiamo in Comune dove ci sono ben due persone libere senza nessuna fila e chiediamo di fare il documento ma ci dicono che per l'urgenza si può andare solo 2 giorni prima e che dobbiamo trovare posto perché si liberano sempre posti loro almeno così vedono.

Un'impiegata mi dice che nella mattinata se ne solo liberato 5 ma io spiego che non ne ho mai visti liberi (caricando il sito ogni 10 minuti) e che ho altre 2 figlie a casa e che per poter andare li abbiamo dovuto prendere permessi dal lavoro sia io che mio marito e chiedere ai nonni di tenere le altre bambine più piccole e che sinceramente non è colpa nostra se al telefono ci hanno dato informazioni sbagliate. Gentilmente ci hanno mandato via senza farci nulla. Sono molto dispiaciuta che in un ufficio dove 2 persone sono lì a non fare niente e vista la difficoltà di una famiglia, possano ancora succedere disagi del genere, ripeto non c erano altre persone e loro ci avevano detto di andare, è una vergogna!