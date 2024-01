"Da giorni senza linea telefonica"

Riceviamo e pubblichiamo: "Esattamente da giovedì sono senza linea telefonica. Ho segnalato il problema alla TIM e sollecitato diverse volte per avere risposte del tipo "stiamo riparando un guasto generalizzato presente nella tua zona che richiede un intervento di particolare complessità". Va bene che la linea la uso solamente per internet (in questo caso benedetti i cellulari) ma se fosse successo a persone non in grado di usare i cellulari, tablet etc come si risolverebbe il problema? Sono molto contrariata per questo disservizio e vorrei sapere se sta succedendo ad altri".