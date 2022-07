Da quasi vent'anni abbandonato, edificio fatiscente crea problemi al vicinato: ora anche i ratti

Gallery











Recita la segnalazione: "Lo "stupendo" edificio di via Capanni torna, o meglio dire continua, a dare problemi. Dopo aver creato disagi a tutto il vicinato, ostruito per mesi la strada, creato pericolo per l'incolumità dei cittadini (tuttora è un pericolo) ora è subentrato il problema ratti a tutte le ore, che scorazzano lungo via Borgo Pozzecchio, Capanni e addirittura lungo la principale viale dell'Appennino, costringendo tutti a stare barricati dentro. Questo non è un comportamento corretto. Nel corso di questi ultimi decenni si sono rincorse voci su chi sia a dover rendere conto ai cittadini di questo stabile da demolire, ma nessuno si fa avanti a prendersene le responsabilità.