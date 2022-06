Via Flavio Biondo · Centro Storico

Recita la segnalazione: "Sono la titolare del negozio di parrucchiera di via Flavio Biondo. Ci è stato portato via il bidone della carta, così oltre al danno dobbiamo andare personalmente a ritirarne un altro. Complimenti per il gesto vile. Speriamo che qualche telecamera di videosorveglianza abbia ripreso chi ha commesso questo danno".