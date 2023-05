"Degrado e inciviltà in via Giovine Italia: tra erbacce, urine di cani e abbandoni di rifiuti"

Riceviamo e pubblichiamo: "In via Giovine Italia, una strada adiacente al centro storico, non solo abbiamo i muri pieni di erbacce che, oltre ad essere esteticamente impresentabili, favoriscono gli orinatoi per i cani e il proliferarsi di insetti, ma adesso siamo diventati anche discariche pubbliche grazie al poco rispetto di qualche incivile. Spero che la situazione possa risolversi prima dell' avvento del caldo e dell'estate".