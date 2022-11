Dieci anni di "Foto del passato", il gruppo Facebook che continua a tenere vivi i ricordi

"Il gruppo Facebook "Foto del passato" creato da Maurizio Maraldi e che conta ben 3195 Membri festeggia il suo decennio di vita. Migliaia e migliaia di foto sono state caricate in questi anni nel gruppo a ricordo dei tempi passati. Un gruppo sempre in crescita con tanti amici che, pur vivendo i nostri tempi moderni, non vogliono dimenticare le loro radici. Semplici le regole del gruppo postare foto proprie o di amici o parenti, massimo 3 al giorno, che si riferiscano al passato. La foto che riceverà più like sarà eletta foto del mese.