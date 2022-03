E' nata la pagina Facebook del quartiere di Bussecchio

È nata la pagina ufficiale Facebook del Quartiere Bussecchio. Come logo ha l'icona che da sempre contraddistingue il quartiere. La Pagina Facebook nasce per unire tutti i residenti del quartiere. Un modo veloce per comunicare, diffondere, trasmettere news riguardanti il quartiere. Chiedere a i cittadini consensi, feedback, proposte e adesioni. Su questa pagina ognuno potrà inserire idee o segnalazioni e il comitato di quartiere provvederà a far pervenire, tramite i canali giusti, i dati per poter espletare al meglio il tutto. Invitiamo tutti i residenti a iscriversi

https://www.facebook.com/Quartiere-Bussecchio-102985452360524/