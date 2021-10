Elezioni comitato di quartiere, l'appello al voto del candidato del centro storico Gianluca Guzzo

"Risiedo da più di vent’anni in centro storico e ho a cuore il suo futuro. Per questo motivo, ho deciso di candidarmi per il rinnovo del comitato di quartiere nella consapevolezza che la partecipazione e il civismo sono due valori importantissimi per il futuro e la crescita del nostro territorio. Il centro storico di Forlì, in particolare, ha bisogno di più investimenti e maggiore sicurezza, di più coraggio e maggiore determinazione nella lotta al degrado e all’abbandono. Come candidato a rappresentante del comitato di quartiere del nostro centro, mi pongo l'obiettivo di renderlo ancora più bello e sicuro, ricco di vetrine accese e negozi di qualità, locali e ristoranti. Un luogo in cui vivere e lavorare con entusiasmo e serenità. Dopo lunghi anni di declino, il centro storico di Forlì può diventare il biglietto da visita più bello per la nostra splendida città".

Gianluca Guzzo

Candidato per il Comitato di Quartiere Centro Storico