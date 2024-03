"C'è un terreno libero vicino ai Portici, si potrebbe creare un piccolo bosco"

Gallery









Riceviamo e pubblichiamo: "È rimasta una porzione di terreno libera dall'aggressione edile, che si potrebbe strappare dall'incuria e dalla sporcizia. Sarebbe meraviglioso se questa Amministrazione, trasformasse l'area in un meraviglioso piccolo bosco: c'è un gran bisogno di verde dentro la città, di un po' di ossigeno in più. Inoltre sarebbe un bel biglietto da visita per chi arriva in città, dalla stazione di Forlì".