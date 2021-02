Perde la fede nuziale mentre passeggia in centro e lancia un appello: "Alto valore affettivo"

Recita l'appello di Massimo Viroli: "Nella giornata di sabato 30 gennaio, camminando per il centro storico di Forlì, mi si è sfilata la fede nuziale. Naturalmente me ne sono accorto presumo solo qualche ora dopo. Ho percorso a ritroso la strada che ricordavo approssimativamente di avere fatto, ma, naturalmente, non l’ho ritrovata. Ciò che vi chiederei è di pubblicare un annuncio per tentare di recuperarla, qualora qualcuno l’avesse ritrovata. Trattasi di fede nuziale in oro rosso, il cui valore materiale non è elevato, mentre lo è quello affettivo. Naturalmente sono disponibile a ricompensare chiunque, trovandola, volesse contattarmi. Grato sin da ora per quello che potrete fare, invio cordiali saluti. Questo il recapito: 3273241070".

Nella foto la fede della moglie, gemella della mia smarrita