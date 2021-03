"Ripristinare le Feste de L'Unità, momenti conviviali e di allegria"

Recita la segnalazione: "Enrico Letta – probabile futuro segretario del PD - nel corso di un'intervista ha risposto: “ Si, si faranno le feste dell'Unità!”. Bene. Non sarebbe davvero male ripristinare “Le feste”. Era un momento di aggregazione con numerosi dibattiti. E sfatiamo il luogo comune, laddove si affermava che “Le feste” erano frequentate solo da “comunisti”. Non era affatto vero. Per diversi anni mi occupai della sicurezza nelle varie “Feste” che si svolsero nella città di Forlì. Avevo creato una sorta di costante collaborazione tra il mio ufficio e gli organizzatori. Lo scopo preminente era evitare disturbi all'ordine pubblico e far sì che le serate si svolgessero senza incidenti. A parte la “Festa” per motivi culinari, nelle serate si svolgevano dibattiti e convegni di diverse tematiche, non solo politiche. E sovente “La Festa” forlivese, vedeva la presenza di big nazionali come si vede nella foto. La partecipazione di Massimo D'Alema. Si lo ammetto, le Feste dell'Unità mi mancano, perchè erano momenti conviviali, di allegria, dove l'empatia era visibilmente espressa. Ma soprattutto era un momento di riflessione tra un piatto di tagliatelle, un bicchier di Sangiovese o con una piadina al prosciutto. Mi auguro che il Covid-19 ci lasci e che finalmente possiamo ritrovarci per festeggiare il ritorno della Festa dell'Unità".