"Forlì brilla, ma non per pulizia"

Riceviamo e pubblichiamo: "Campana per raccolta vetro all'inizio di via Volturno, 10 metri da Piazza Saffi. Come vedete la campana è circondata di rifiuti, più volte ho visto persone, adulti e bambini, fare tranquillamente pipì in pieno giorno all'ombra della campana. Ho segnalato ad Alea e all'Urp del Comune il 12 settembre scorso chiedendo la pulizia della strada e il lavaggio della campana. La segnalazione è stata "presa in carico" e infatti non è successo un bel niente! Stamattina 19 dicembre ho rifatto le segnalazioni corredate da queste foto scattate alle 8.00 del mattino. Forlì che brilla".