"Bande di ladruncoli a Coriano, furti di bici. La situazione sta diventando sempre più insostenibile"

Gallery



Riceviamo e pubblichiamo: "Ormai da settimane il piccolo spazio di verde tra le vie G. Pacchioni e Viale Europa (Zona Coriano) è diventato luogo di ritrovo di bande di ladruncoli che in tarda sera approfittano del buio per smontare diverse biciclette, oggetto di furto di qualche ora prima, lasciando bottiglie rotte e rifiuti di ogni genere in un piccolo ma alquanto comodo polmone verde della città. Purtroppo nella nostra abitazione non lontana dal parchetto una settimana fà poco dopo ora di cena sono entrati in giardino con noi in casa asportando la bici di nostra figlia. La situazione sta diventando sempre più insostenibile sopratutto se queste bande sono frequentate da ragazzi poco più che minori".