"Gesto caritatevole o pulizie di casa con abbandono rifiuti?"

Recita la segnalazione: "Da più di 6 mesi la "campana" della Croce Rossa per la raccolta abiti usati, causa Covid è chiusa (il portellone è bloccato). Ma "caritatevoli" persone si ostinano a portare abiti, scarpe, pentole, coperte, materassi, borse, paccottiglia varia, depositando il tutto fuori creando lo spettacolo che documento con due foto scattate domenica mattina. La prima provenendo da via Andrea Costa e la seconda in direzione via Andrea Costa. Secondo voi sono persone mosse da spirito solidaristico o gente che non trova di meglio che scaricare "immondizia"?"