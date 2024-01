Riceviamo e pubblichiamo: "Ogni mattina vicino a questa fermata dell'autobus in viale dell' appennino nei pressi della Gesuita si presenta questo schifo. Gente che parte da casa con le sportine della spesa piene di spazzatura e le attacco a questi contenitori. Le foto sono state scattate il 9 gennaio. Per me sono persone senza vergogna, senza un briciolo di civiltà e di educazione".