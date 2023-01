"Via Quarantola, problemi anche in via Berlati"

Recita la segnalazione

Grazie ai "furbetti" che non rispettano il divieto di transito dalle 7.00 alle 9.00 in via Quarantola, chi abita in questa via o nella zona di via Berlati (che essendo strada chiusa,deve per forza accedere su via Quatantola per uscire) non ha il diritto di uscire di casa e di portare i propri figli e andare a lavorare puntuale. Sarebbe bene che l'amministrazione trovasse la maniera di farlo rispettare il divieto.