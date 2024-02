"I marciapiedi di Forlì sono impraticabili"

Riceviamo e pubblichiamo: "Il Comune di Forlì si occupa solo di rotonde e di ridicole piste ciclabili. I pedoni, specialmente quelli che hanno difficoltà a camminare, sono costretti a muoversi su marciapiedi sporchi, pieni di rifiuti spesso organici e pieni di bidoni rotti e abbandonati. I marciapiedi sono pieni di buche, avvallamenti e tombini infossati o troppo in superficie. Camminare a Forlì, non solo per chi è sano, ma soprattutto per chi, come me, ha le gambe malferme, è veramente pericoloso. Camminare fa bene? In città, a Forlì no di certo, perché si rischia di cadere o comunque di inciampare".