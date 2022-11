"Ignoti hanno colpito e strisciato la mia auto. E neanche un biglietto hanno lasciato"

Gallery



Riceviamo e pubblichiamo: "Fra la notte tra domenica e lunedì, più precisamente fra le 23 di domenica sera e le 10 di lunedì mattina, ignoti hanno ammaccato e strisciato la fiancata destra della mia macchina, una Dacia Sandero di colore blu parcheggiata in via Maceri Malta all'altezza dei civici 2/4.I balordi non hanno lasciato nessun tipo di messaggio. Se per caso aveste assistito o sentito qualcosa fatemi sapere al 3336867158".