Il gruppo "Poesie e brevi racconti nel cassetto" compie 10 anni

Riceviamo e pubblichiamo da Maurizio Maraldi: "Il gruppo di Facebook "Poesie e brevi racconti nel cassetto" compie dieci anni. Un gruppo sempre in crescita da allora e che ormai ha raggiunto i 1773 "amici". Grazie a chi lo segue e grazie a chi posta Poesie e Racconti è cresciuto negli anni ed è diventato un archivio di meravigliose storie e di poesie accessibile a tutti gli appassionati e non. Il gruppo è nato per dare la possibilità a chi ha scritto poesie e racconti di tirarli fuori dal cassetto , di pubblicarli e farli conoscere e apprezzare".