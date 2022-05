"Il sottopasso della vergogna"

Gallery







Recita la segnalaizone

Vorrei segnalare l’indecenza del sottopasso ferroviario di via Isonzo, dove poco tempo fa, dopo anni di richieste sono state cancellate tutte le scritte nei muri che non avevano nulla di artistico, si potrebbe decorare il sottopasso di via Isonzo come è stato fatto con quello di Porta S. Chiara ? Per quanto riguarda lo spazzamento, in via Isonzo viene fatto una volta al mese e non essendoci nel programma il sottopasso, questo viene pulito solo quando io chiedo di intervenire perché dalle griglie di scolo dell’acqua piovana cresce l’erba, ci sono bottiglie rotte e le scale sono talmente sporche e piene di immondizia che non basta la ramazza, ci vorrebbe l’idrogetto. Per finire il montacarichi ha il vetro incrinato da anni, la pulizia e sanificazione interna dello stesso non è mai stata fatta, l’ufficio competente del nostro Comune mi ha risposto che l’incarico non è mai stato conferito a nessuna ditta.