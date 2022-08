"In autobus senza aria condizionata e con i finestrini bloccati"

Recita la segnalazione

Premetto che la segnalazione è stata inviata già inviata agli uffici competenti di Start Romagna che, come sempre del resto, faranno orecchie da mercante al mio reclamo e risponderanno con la solita frasetta preconfezionata. Mi preme raccontare come sulla linea 96, linea che utilizzano anche molti pazienti oncologici che si recano all'IRST per le loro cure, venga impiegato un autobus senza condizionatore funzionante e con i finestrini bloccati perché, giustamente sul mezzo solitamente dovrebbe funzionare l'aria condizionata. Ed è interessante notare come in una calda giornata estiva venga inserito in linea un mezzo rotto solamente perché quello previsto sul nastro era ahimè senza carburante. Inevitabilmente, ogni viaggiatore ma in particolar modo anziani, pazienti e l'autista, sono obbligati a restare all'interno di un'ambiente la cui atmosfera è irrespirabile. E il rischio di un malore per chi è cagionevole di salute è reale.