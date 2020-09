spiegano i promotori:

In arrivo il "Global Day 5G Protest". Manifestiamo insieme Sabato 26 settembre ore 18 a Forlì in Piazza Saffi. Il Comitato Tecnologie Sostenibili insieme con altre Associazioni e Comitati , tra cui il Comitato No Antenna Zadina per la Salut , manifesta per l'ecosistema, per la libertà di cura e la privacy.