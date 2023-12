Viale dell' Appennino · San Martino in Strada

Riceviamo e pubblichiamo: "Vicino a questa fermata dell' autobus in via Dell' Appennino nei pressi della Gesuita, (come si può vedere dalla foto) ogni mattina persone che chiamarli incivili è ancora poco scaricano rifiuti di tutti i tipi. E' veramente una vergogna".