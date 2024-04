"Incuria e degrado alla stazione ferroviaria di Forlimpopoli"

Riceviamo e pubblichiamo: "A seguito di segnalazioni dei cittadini, risultano presenti nell'area della stazione ferroviaria di Forlimpopoli situazioni di incuria e degrado che, siamo certi, non rappresentino un buon biglietto da visita per la Città Artusiana. La stazione rappresenta un importante punto d'accesso alla città che andrebbe potenziato, e che viene comunque utilizzato da fruitori abitudinari, quali lavoratori pendolari e studenti. Riteniamo che si debba sollecitare un pronto intervento manutentivo in relazione a verde pubblico e illuminazione. La stazione, infatti, è anche un luogo sensibile per la percezione di sicurezza, in particolar nelle ore serali o di primo mattino. Alla luce di quanto segnalato dai cittadini, prendiamo atto a nostro malincuore che la cura e il decoro, non rappresentano un tema centrale dell’attuale amministrazione".