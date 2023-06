Gallery







La segnalazione:

Al parco della Resistenza le anatre che vivono nell' habitat del laghetto sono boccheggianti. Non si capisce perché, dopo una accurata manutenzione del Comune che ha svuotato e pulito la vasca, sono ormai passate due settimane e non è stata ancora riempita lasciando i volatili smarriti e sofferenti in attesa dell'acqua.