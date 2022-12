"Lampioni spenti in Viale Bolognesi"

Non capisco perchè Viale Bolognesi sia stato scelto per tenere spenti i lampioni in modo alternato sul lato pari. Il marciapiede del lato dispari risulta buio: tra le cacche dei cani e le foglie bagnate scivolose si mettono i piedi senza sapere dove si stia camminando. Le strade limitrofe come via Due Giugno, via Spazzoli e le strade laterali sono tutte illuminate quindi perchè solo in Viale Bolognesi c'è questa riduzione di illuminazione?