"Ciclisti in sella alla bici sotto il porticato di Corso della Repubblica"

Riceviamo e pubblichiamo: "Passeggiavo con il cane sotto i portici di Corso della Repubblica ammirando i lavori di asfaltatura. Sono purtroppo rimasto basito dalla maleducazione di almeno una decina di ciclisti di sesso, età e nazionalità varie, che nonostante il divieto ben evidenziato, non sono neppure scesi dalla bici, ma hanno continuato a pedalare tranquillamente in mezzo ai pedoni, con tutti i rischi del caso. A tutti costoro esprimo la mia indignazione in quanto anche io fruitore del Corso in bici e non ho esitato in questi mesi a imbracciarla e proseguire camminando ove previsto".