Da Forlì alla Norvegia con lo sport nel sangue

Segnala Pippo: "Mio figlio Andrea, anni fa partecipava alle gare amatoriali di moto coi colori della Ducati, poi è passato alla bici: in entrambi sport oltre a gareggiare in Italia, si è recato più volte all'estero. E proprio il 5 agosto (due giorni fa) ha partecipato in Norvegia al Xtri Zalaris Noserman 2023. Era stato sorteggiato su quasi 200mila concorrenti. Alle ore cinque di mattina, gli oltre 250 atleti, col tuffo nelle acque non tanto calde, ha dato inizio alla gara. Purtroppo, dopo 15 ore di performance estrema, la gara è stata chiusa in anticipo per temporale. Ma mio figlio, col pettorale 106, ha esibito con orgoglio i colori del nostro Tricolore. Erano presenti le mie nipotine Anna, Serena, e la loro mamma Sabrina. Peccato per la chiusura anticipata. Alla prossima gara!"