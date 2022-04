Manto stradale devastato a Forlimpopoli, la segnalazione

Scrive Ste: "Per quanto potrà essere "inutile" questa mia segnalazione, per quanto vorrei far notare (e credo di non esser l'unico cittadino che si lamenta) il grado di "devastazione" del manto stradale di tutta vi a erbosa zona Sant'andrea, fino al cavalcavia dell'austrada A14... Da percorrere ovviamente a velocità ridotte perchè si rischia di rovinare, se non addirittura forare, i pneumatici. Alcuni tratti sono talmente "aperte" le fessure che l'asfalto crea proprio una "coltello" per le nostre care gomme. I cartelli gialli a rilevare tale difetto sono lì da anni....spero che prima o poi venga rifatto il malto stradale, pericoloso anche per motocicli e biciclette, sperando sempre che nessuno riporti danni ingenti sia alle proprie auto ma anche fisici per chi percorre la strada da mezzi diversi da automobili e trattori."