Marciapiedi dissestati in via Carlo Piancastelli

Recita la segnalazione: "Essendo sia amante del verde che della mobilità sostenibile evidenzio il dissesto dei marciapiedi che, in via Carlo Piancastelli, rende il semplice gesto del camminare un'azione con alto grado di rischio soprattutto per le categorie deboli. Persiste quindi l'annosa problematica del fondo stradale arrecato dai bellissimi pini marittimi, non idonei al contesto urbano, con sperpero di denaro pubblico per la manutenzione del manto stradale nonché pericolo per l'incolumità pubblica".