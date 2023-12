Maurizio Maraldi augura Buon Natale a tutti in dialetto romagnolo

NADÈL Zùvan…babìn…vèc e bùrdel a vnì sní ' dé che nėnca stàn lè arivé Nadèl? Da partót l’è una festa un aligrì… an putén propi nùn tirés d’indrì. In tal cà..in tal piàzi..In tal sitè e in ti paìs… lè bìz…abréz e di gran sùriz. L’é un esplúzion ad lùs…ad savùr e ad culùr chit’fa andé indrja cún la testa… e it'fa avnì int’la mènt i véc amùr. Un pìnsir ai piò pùret chi nà gnint da magnè…ne fameja…ne cà…ne gabinét. E is' fà capì la furtòna ca ja’ven ... e a ne savèn. Un pez ad pèn…un bicìr ad sanzvės…un piàt ad minestra e un tèt sõra la testa. Adès…av salut e stasì bèn…un béz e bòn nadèl ...a vuìt.. a la rúmagna e all’Italia… e nòst paès Maurizio Maraldi