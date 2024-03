"Camper ingombrante nel parcheggio di via Ribolle, ostruisce il passaggio sul marciapiede"

Riceviamo e pubblichiamo: "Questo camper sosta nel parcheggio in via Ribolle, zona pattinodromo da più di tre settimane. È talmente ingombrante da avere ostruito il passaggio sul marciapiede. Negli orari di punta, all' entrata ed uscita della scuola, gli studenti e altre persone che passeggiano sono costrette a passare davanti al camper facendo lo slalom tra le auto in manovra. Si invita il proprietario a spostarlo almeno in fondo".