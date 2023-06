Riceviamo e pubblichiamo la richiesta del Centro Recupero Ricci "La Ninna": "C'è un riccio che ha bisogno di arrivare urgentemente a Riolo terme: abbiamo già una mezza staffetta da Faenza a Riolo, ci manca solo un tratto per aiutare questo piccolo amico spinoso. Luogo di Partenza: Santa Sofia, destinazione Faenza. Per rendersi disponibili e dare una possibilità a questo piccino, per piacere, chiamate il 340 488 8040".