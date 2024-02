"Multato per 10 minuti di sosta sul marciapiede mentre controllavo la mia anziana madre"

Recita la segnalazione

In un periodo in cui si legge ogni giorno di deprecabili atti vandalici compiuti proditoriamente verso varie apparecchiature autovelox sparse per il paese, con l'accusa di essere collocate solo per far cassa e non per la sicurezza dei cittadini, vorrei segnalare invece lo zelo della nostra polizia municipale. L'altra sera, tornando dal lavoro dopo le 18, avevo provato a contattare telefonicamente mia mamma, una "ragazza" del '35 che vive sola, senza ricevere risposta. Mi sono precipitato in via VIII Agosto dove abita, e, non trovando un parcheggio in cui poter sostare, ho fermato la mia auto sul marciapiede davanti al suo cancello di casa, che, per la comprensibile fretta ho lasciato spalancato. Fortunatamente era soltanto il volume della suoneria del telefono troppo bassa, ma andava tutto bene: così, dopo una decina di minuti, sono potuto uscire. Non avevo considerato però la Municipale, che aveva provveduto, alle 18,21 a farmi trovare sul parabrezza la multa, in quanto "sostavo" sul marciapiede. La macchina era ferma davanti ad un cancello spalancato, con telefonino e computer lasciati in bella vista sul sedile, poteva verificare cosa stesse succedendo.