Natalina cerca casa

Recita la segnalazione: "Natalina, è una cagnolina con tanta voglia di vivere e di coccole..ma alle spalle ha un passato tutt'altro che roseo. La sua storia non la sappiamo per filo e per segno ma possiamo immaginarla, visto il suo triste epilogo, infatti..questa piccola è stata abbandonata il giorno di Natale, in Puglia, incinta di 3 meravigliosi cuccioli, quale crudeltà peggiore vi viene in mente? Ovviamente, la piccola, non aveva chip e nessuno si è fatto avanti per reclamarla e portarla a casa...così lei e rimasta sola, per strada, a prendersi cure dei suoi piccoli. Tutto questo ha avuto fine quando ha incontrato delle splendide volontarie che l'hanno accolta, curata e aiutata con i piccoli. Ora i piccoli hanno una casa e stanno bene, lei è sterilizzata, sana e a posto con tutti gli esami e ...qui a Forlì! Grazie ad una collaborazione con un'azienda del nostro territorio, Natalina è qui, in una delle città più popolate da cani, a cercare il suo riscatto e la sua famiglia per la vita. Natalina ama le coccole, dormire su un cuscino morbido e la compagnia, infatti dopo una vita di solitudine non tollera più tanto rimanere da sola, la perfezione per lei sarebbe una casa piena di coccole un amico maschio con cui condividere le giornate. Per info e conoscerla potete contattare le ragazze che la ospitano al numero +39 39332943732