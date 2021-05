Apre una nuova Galleria d’arte a Forlì

Gallery





Nuova Galleria d’arte in centro storico a Forlì. Glance Art Studio srl di Forlì apre un secondo spazio espositivo in via Ugo Bassi 3 angolo via F.Nullo dedicato all’arte figurativa. In permanenza opere di artisti forlivesi,come il pittore macchiaiolo Giovanni Marchini ( 1877-1946) ed il pittore e ceramista Pier Claudio Pantieri, oltre ad artisti di rilevanza nazionale ed internazionale come Agostino Cancogni, Marco Lodola, Walter Piacesi, Mario Soave.