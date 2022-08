Scrive Pier Luigi: "Mi riallaccio a quanto da me segnalato non più tardi del 10 luglio. Siamo alle solite, tubazione acqua rotta in via Giorgioni a Civitella di Romagna. Io e i miei vicini residenti nel quartiere ci chiediamo per l'ennesima volta quando tutto questo avrà una soluzione. E poi ci parlano di risparmiare acqua. Vedere per credere."