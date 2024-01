Nuovo imbrattamento a Bussecchio dopo l'intervento di pulizia di Comune e volontari

Recita la segnalazione: "Dopo la segnalazione avvenuta qualche giorno fa, comune di Forlì e volontari del comitato di quartiere Bussecchio hanno pulito i bagni del campetto di calcio nel Parco ricordi 21 luglio 46. Questo personaggio abietto, o come ha detto un signore “avanzo di galera”, ha imbrattato la porta che era stata accuratamente ripulita. Facciamo appello a i genitori dei Teenegers (Adolescenti) che escono con gli amici in zona Bussecchio, controllate i vostri figli, se hanno bombolette atte a imbrattare o sono sporchi di vernice o altro. Perché è meglio una sgridata del genitore che essere preso a schiaffi da un libero cittadino esasperato dal vandalismo. Anche se credo che tutto ciò non serve a nulla perché la mela non cade mai lontano dall’albero".