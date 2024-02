"Via Padulli dimenticata dopo l'alluvione"

Scrive il segnalante:

Sono 9 mesi che in via Padulli si aspetta inutilmente un ripristino almeno parziale dei marciapiedi che ormai sono diventati impraticabili più di quanto già non fossero pre alluvione. Il fango e le buche la fanno da padrone, anziani che cadono, gente costretta a camminare in strada tra camion e auto che sfrecciano. Quanto ancora gli abitanti dovranno subire questi disagi? L'amministrazione parla di lavori forse entro l'anno, nel frattempo si deve sperare che non piova per poter entrare in casa e che nessuno si faccia male seriamente.