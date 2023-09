"Parco Urbano: come vorrei che fosse recuperato il laghetto"

La segnalazione di un lettore:

In questi giorni si parla molto del recupero post-alluvione del nostro amato Parco Urbano. Nel 2021, un po' per gioco un po' nella speranza che la mia idea potesse diventare realtà, ho realizzato un breve video su come avrei voluto che fosse il laghetto del parco. Sulla falsa riga di quello di Ferrara ( città dove ho studiato architettura) immaginavo un specchio d'acqua più accessibile, integrato con il verde circostante (quanto sono brutti quei teloni impermeabilizzanti a vista?) con qualche pontile dove poter praticare attività di navi-modellismo o anche semplicemente leggere un libro. Mi piacerebbe condividere la mia "visione" e favorire un confronto su come vorremmo che fosse riqualificato il nostro laghetto.

Stefano Nolletti