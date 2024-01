"Il parco di via Dragoni è diventato il parco dei cani"

Via F. Antonio Pistocchi, 19 · Musicisti-Grandi Italiani

Riceviamo e pubblichiamo: "Il Parco via Dragoni è un parco bellissimo, fatto per le famiglie. Ultimamente hanno aggiunto nuovi giochi. Pero c'è un problema, anche se c'è già uno un ricinto per i cani dove possono stare e farli giocare, i padroni preferiscono fare entrare i loro cani nel parco dove ci sono le famiglie e i bambini. Di fianco al panchina ogni tanto ci sono escrementi dei cani. Chiediamo l'amministrazione locale di impedire l'entrata dei cani nei parchi".