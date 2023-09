Il poeta Maurizio Maraldi ricorda il giornalista Luciano Foglietta dedicandogli una sua poesia

La redazione riceve e pubblica:

Maurizio Maraldi di Forlimpopoli ricorda il giornalista, scrittore, poeta, storico e profondo conoscitore del territorio Luciano Foglietta dedicandogli una sua poesia a otto anni dalla scomparsa. "Questa mia poesia era molto amata da Luciano che è stato anche il prefattore delle mie due raccolte di liriche" dice Maraldi. Che aggiunge "Quando muore una persona amica muore una piccola parte di te"

Commozione. "Ti prende quando non vuoi, ti vergogni di farla vedere ma è una cosa che vergogna non fà... Due gocce incantate ti solcano il viso. Brillano. Scivolano. All'improvviso. Un singhiozzo, un sospiro, si chiudono in gola. Vorresti parlare non hai più parola"