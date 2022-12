Premiata la Poesia in Romagnolo "Fermat un mument" di Maurizio Maraldi

I risultati definitivi della VII edizione del prestigioso Concorso Internazionale di Poesia "Il Parnaso - Premio Angelo La Vecchia" hanno riconosciuto al Poeta Forlimpopolese Maurizio Naldi nella Sezione "Il parnaso delle diversità linguistiche locali" una Menzione d'Onore con la poesia in dialetto Romagnolo “Fermat un mument”. Maurizio Maraldi che è nato a Cesena e dopo aver vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza a Capocolle di Bertinoro risiede ora a Forlimpopoli (città che ha dato i Natali a Pellegrino Artusi) è principalmente un poeta in lingua ma scrive anche in dialetto romagnolo per non dimenticare le nostre radici e trasmetterle alle nuove generazioni. Ha inventato anche una maschera romagnola "Barchèta" che presenta con successo negli Asili e nelle scuole romagnole.