"Prenotare il vaccino per gli over 70: presa la linea ma gli appuntamenti erano esauriti"

Recita la segnalazione:

Questa mattina ho intrapreso l'epica impresa di prenotare il vaccino per mia madre ultrasettantenne. Dopo oltre 2 ore di attesa telefonica nella speranza di poter prendere la linea e parlare con un operatore, mi è stato comunicato che per il distretto di Forlì è esaurita la disponibilità e di richiamare nei prossimi giorni, non meglio specificati. Mi chiedo: perché annunciare con 2 settimane di anticipo che verranno aperte le prenotazioni quando si sa di non poter far fronte alle richieste? È proprio vero che "un bel tacer non fu mai scritto"