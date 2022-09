Via Ravegnana · Pieveacquedotto

Riceviamo e pubblichiamo: "Mercoledì mattina all'Ospedaletto (verso le 7.00) mi ha attraversato la strada un topo di fogna grande come un gatto nella rotonda di via Bonaparte - via Ravegnana. Ci mancavano solo i topi".