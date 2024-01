"Alluvione, prevenire e curare il territorio. Alcuni argini si sono sciolti alla prima pioggia"

Riceviamo e pubblichiamo: "C'è stata l'alluvione, e la paura resta e si ripete ad ogni pioggia più lunga, ma gli argini del fiume non dovevano cosi drasticamente essere "ripuliti", non c'è più un albero nè un cespuglio, distrutto l'habitat per la fauna (al nord fate fare la legna agli anziani che sanno come salvaguardare gli argini); sarebbe bastato sfrondare gli alberi, pulire qualche cespuglio, ma la paura politica di non fare abbastanza ha ecceduto. Mi è stato detto che la piena c'è stata perchè in montagna ha piovuto dieci giorni ininterrotti e lentamente (non è male piovere lentamente, perchè il terreno argilloso riceve solo così, ma non così tanto), Qualcuno alla vista della piena diceva "il mare non riceve per il vento contrario", non so molto di altri posti. Quando il mare ha iniziato a ricevere il fiume ha iniziato a correre e con la forza dell'acqua ha rotto gli argini ( i fiumi devono scorrere lentamente se no per la fisica la forza dell'acqua rompe probabilmente gli argini nelle curve). Ho visto video di argini rifatti che alla prima pioggia si sono sciolti. Non mi interessano le accuse politiche, e per questo dico se qualcuno sa come ricostruire gli argini per non farli più rompere lo dicesse ai tecnici del comune, per il bene di tutti ( so che ci sono quello che costruiscono dighe naturali usando terra e piante fortementi radicanti, cercate in internet)".