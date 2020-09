Problemi al servoscala, un disabile impega due ore per poter votare

Recita la segnalazione:

Domenica mattina portando mio padre al seggio per espletare il suo diritto di voto. troviamo con sorpresa la scuola Zangheri di via Ribolle lavori e il servoscala non utilizzabile. Mettono a disposizione un servoscala nel locale palestra, non a norma e fatto di legno, e alla mia richiesta dei relativi certificati di idoneità non mi sono stati forniti. Mi sono rifiutata di farlo salire nel servoscala perché avevo paura che cadesse. Chiamati i vigili del fuoco, siamo arrivati alle 8,40 e votato alle 10,40. Sono intervenuti anche agenti la polizia locale. Domando: i lavori al servoscale non potevan oessere posticipati? Visto che è da 4 mesi che si sapeva la data del referendum. Di conseguenza la scuola usufruisce di un servoscala non idoneo, se capita la disgrazia chi risponde?