Problemi di ricezione telefonica in zona San Domenico con diversi operatori

Recita la segnalazione: "Ormai da inizio maggio, in zona musei San Domenico, con SIM di diversi gestori (wind-tre, Iliad e PosteMobile) risulta impossibile ricevere ed effettuare telefonate. Come già segnalato da altri lettori il telefono risulta irraggiungibile o chi chiama non riceve alcun segnale. Le chiamate in uscita non possono essere effettuate se non dopo molti tentativi. Ho provveduto a segnalare il problema a tutti i call center dei gestori, ma non è stata avviata nessuna soluzione. Anche nei siti internet di segnalazione guasti non sono presenti indicazioni in merito. È superfluo sottolineare come, appena ci si sposta dalla zona, la ricezione torna normale sia per le telefonate che per la navigazione".